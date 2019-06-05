Ankara Emniyeti'nde bayramlaşma

Ankara
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle emniyet personelinin bayramını kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda bulunan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve yardımcıları ile her rütbeden personel, bayramlaşmak üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir araya geldi.
Servet Yılmaz, tek tek tokalaştığı emniyet personelinin bayramını tebrik etti. Yılmaz, daha sonra personel ile bayram kahvaltısında bir araya geldi.
Kaynak: AA
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