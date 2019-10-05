Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon

Ankara'da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi.

05.10.2019 18:21Ankara Emniyeti'nden değnekçilere operasyon
Ankara'da polis ekipleri vatandaşlardan para toplayan değnekçilere operasyon düzenledi. Lüks mekanların önlerinde vatandaşların araçlarını otopark görevlisi gibi yönlendiren kişiler tek tek gözaltına alındı. Değnekçilerin pişkin ve umursamaz tavırları dikkat çekti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şikayetlerin yoğunlaşması üzerine akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Yol kenarlarını işgal edip vatandaşlardan para toplayan ve kamuoyunda değnekçi olarak tabir edilen kişiler tek tek tespit edildi. Operasyonun hedefinde, haksız yer işgali yapan, valelik adı altında belgesiz ve izinsiz vatandaşların araçlarını para karşılığı yol kenarlarına park eden kişiler yer aldı. Polis denetlemelerde değnekçilere göz açtırmadı, yolu işgal edenlerin önce üst araması yapıldı. Ardından da kelepçelenerek gözaltına alındı. Bazı değnekçiler ise polisi görünce kaçmaya çalıştı, ancak uzaklaşamadan yakalandı. Polis eğlence mekanlarında güvenlik dışında bekleyen kişiler hakkında işlem yaptı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:12 Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü
00:11 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
00:01 Sungurlu'da mevlit yemeğinde tavuk-pilav yiyen 46 kişi zehirledi
23:54 Karaköy'de bir kişi tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:48 İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
23:43 Karaköy'de bir kişi, tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:35 Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı