Haberler » Güncel » Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Haber

Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktıANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

04.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:02
Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı
ANKARA'da engelli M.A.'nın evinin önündeki tekerlekli sandalyeyi çalan, daha sonra vicdan azabı duyarak geri bırakan S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, geçen 17 'ta ilçesi Demirlibahçe mahallesinde meydana geldi. Yürüme engelli Suriye uyruklu M.A., evinin önündeki tekerlekli sandalyesinin yerinde olmadığını fark edince polise verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede tekerlekli sandalyeyi evin önünden alıp götürürken kameraya yansıyan kişinin S.M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldığı sırada S.M.A., aldığı tekerlekli sandalyeyi evin önüne geri bıraktı. S.M.A, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. S.M.A. ifadesinde, tekerlekli sandalyeyi satmak için aldığını; ancak daha sonra vicdan azabı yaşadığı için geri götürüp aldığı yere bıraktığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.M.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Ankara engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı

Aralık, Polis, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36   Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Haber
16:36   Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı - Haber
16:36   Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı - Haber
16:36   Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu - Haber
16:36   DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 16:37:27