Ankara Eşinin Pompalı Tüfekle Öldürdüğü Kadın ve Babası Toprağa Verildi

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Topluca (31) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Emine Topluca (25) ve babası Bekir Metin, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün akşam Saray
Mahallesi, 686 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Emine Topluca, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yaşındaki oğlunu da yanına alıp, villada bahçıvan olarak çalışan babası Bekir Metin'in evine sığındı. Villanın önünde pusu kuran Ahmet Topluca, asgari ücretle çalıştığı işyerinden servisle gelen boşanma aşamasındaki eşi Emine Topluca'ya pompalı tüfekle ateş etti. Ahmet Topluca, kapıda kızını beklerken silah sesini duyarak koşan ve kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederi Bekir Metin'e de ateş etti. Ahmet Topluca, daha sonra aynı silahı çenesine dayayarak ateşledi.
Emine Topluca, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Topluca ve kayınpederi Bekir Metin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekir Mutlu da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Topluca'nın tedavisi ise Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.
BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Bekir Metin ve kızı Emine Topluca için, Kahramankazan'a bağlı Satıkadın Mahallesi'ndeki Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, 3 çocuk babası Bekir Metin'in vatani görevini Samsun
'da er olarak yapan oğlu İbrahim Metin
de izin alarak katıldı. İbrahim Metin, annesi ve kardeşleriyle cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarından sonra Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:14