ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2
ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)
09.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:00
ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2
Etiketler : Şevket Kazan, Güncel
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