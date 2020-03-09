Menü
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2 - Güncel

ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)

09.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:00
ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2 (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)
ANKARA Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti - 2

Kaynak: DHA

Etiketler : Şevket Kazan, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü Güncel
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar Güncel
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu Güncel
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu