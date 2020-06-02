ANKARA Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti -1

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

02.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:22
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Tekdal'ın çocukları Ömer ve Baha Tekdal ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmet Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.
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ANKARA Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Saadet Partisi, Refah Partisi, Ahmet Tekdal, Ankara, Güncel, Haber

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