Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANKARA Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede

Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede (2)ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIAnkara'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

13.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:08
Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede (2)
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Ankara 'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'a sinirlendiği için evlerinin önüne gittiğini ve orada kendisini kaybettiği için bıçakla saldırdığını belirten Büşra G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ANKARA Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Mamak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:42: Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı. - Haber 21:41: Rize'deki Korona virüs karantina tedbirleri - Haber 21:40: Rize'nin Kalakandere ilçesinde 4 mahalle, 15 Nisan'dan itibaren karantinaya alınacak - Haber 21:38: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı - Haber 21:32: Düzce'de valilikten yağış uyarısı - Haber 21:11: Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler