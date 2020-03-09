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ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi

ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi.

09.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:43
ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat 'a gönderildi
ANKARA Fındık son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Tokat, Güncel
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