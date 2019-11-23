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Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası Türksat Tanıtım Kanalı'nda

Özel Tevfık Fikret Anadolu Lisesi tarafından Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası" 24-25 Kasım Tarihlerinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:17Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası Türksat Tanıtım Kanalı'nda
Özel Tevfık Fikret Anadolu Lisesi tarafından Türkiye genelinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen " FRC Off Season Robot Turnuvası" 24-25 Kasım Tarihlerinde Ankara Atatürk Salonu'nda 'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

Proje ile; Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan, temel olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

21 takımın yarışacağı turnuva Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Türksat, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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