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Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası "Türksat Tanıtım Kanalı"nda

Lise öğrencilerine yönelik Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

23.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:32Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası
Lise öğrencilerine yönelik FRC Off Season Robot Turnuvası, Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen turnuva, Türksat'ın iletişim sponsorluğunda 24-25 Kasım'da Ankara Atatürk Salonu'nda yapılacak. 21 takımın yarışacağı turnuvayla öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini ön plana alan bir strateji olan STEM tekniği kullanılarak bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Türksat, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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