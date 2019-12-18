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Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü

Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştüCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

18.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:14
Fuat Oktay, KKTC Başbakanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetlerarası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı. Güvenlik ve başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Ankara fuat oktay, kktc başbakanı tatar ile görüştü

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Kaynak: DHA


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