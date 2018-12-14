Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden Başkan Ercan'a Ödül

14 Aralık 2018 Cuma 13:48



14 Aralık 2018 Cuma 13:48

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin düzenlediği "Ankara'ya Değer Katanlar" ödülüne Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği, "Ankara'ya Değer Katanlar" adlı ödül gecesi düzenledi. Siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren törene Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Bülent Kuşoğlu, Yaşar Yıldırım, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile iş adamları katıldı. Törende 2018 yılına damga vuran proje ve çalışmalar üreten kişi, kurum ve kuruluşlara, Ankara'ya değer katanlara teşekkür plaketleri verildi.Törenin açılış konuşmasını yapan Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun, "İnsan hangi mesleği yaparsa yapsın yaşadığı şehri yaşatmayı, yaşadığı şehrin değerlerine sahip çıkmayı unutmamalıdır. Bizler Ankaralı gazeteciler olarak yaşadığımız başkentimizi yaşatmayı asla göz ardı edemeyiz" diye konuştu.Ödüle layık görülen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, teşekkür plaketini Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'dan aldı. - ANKARA