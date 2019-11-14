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Ankara gelişim bozukluğu hastalıkları için özel daire başkanlığı kurulacak

Gelişim bozukluğu hastalıkları için özel daire başkanlığı kurulacakSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu hastalıkları için özel bir daire başkanlığı kuracaklarını, ailelerin ihtiyaç olduğunda...

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:39
Gelişim bozukluğu hastalıkları için özel daire başkanlığı kurulacak
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu hastalıkları için özel bir daire başkanlığı kuracaklarını, ailelerin ihtiyaç olduğunda ulaşabileceği 'Bireysel Hizmet Danışmanlığı' sisteminin de devreye alınacağını söyledi.
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Ziyarette, Komisyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar için Bakan Koca'ya teşekkür etti. Tanı ve tedavinin yanı sıra en önemli meselenin farkındalık ve eğitim sorunu olduğunu söyleyen Çelik, illerde yürütülecek çalışmaların ve yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.
'BİREYSEL HİZMET DANIŞMANLIĞI' DEVREYE ALINACAK Komisyon üyeleri Bakan Koca'ya yaptıkları sunumda, en gelişmiş ülkelerde bile benzer sorunların yaşandığına dikkat çekerek tanı, tedavi, rapor, rehabilitasyon ve eğitim gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Ailelerin teşhis ve tedavinin ötesinde sosyal ve psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyduğunu ifade eden üyeler, her ailenin ihtiyaç olduğunda ulaşabileceği 'Bireysel Hizmet Danışmanlığı' sisteminin kurulmasının faydalı olacağını belirtti. Komisyonun bu önerisini destekleyen Sağlık Bakanı Koca, bu konuyla ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarının müjdesini verdi. Bakan Koca, aileleri her konuda yönlendirebilecek danışmanlık hizmetlerinin hayata geçirilmesiyle çözüm noktasında önemli aşama kaydedileceğini ve bu sistemin pilot illerden başlayarak devreye alınacağını söyledi. ÖZEL DAİRE BAŞKANLIĞI KURULACAK
Komisyonun çalışmalarını hem Sağlık Bakanı hem de Çocuk Hastalıkları Uzmanı bir hekim olarak yakından takip ettiğini vurgulayan Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu hastalıklar için özel bir daire başkanlığı kuracaklarını açıkladı. Erken tanı, tedavi, farkındalık ve devamında geliştirilmesi gereken tüm yaklaşımların bütüncül ve multidisipliner bir çerçevede ele alınacağını ifade eden Koca, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'nin de bu alanda daha fonksiyonel hale getirileceğini açıkladı.
Ankara gelişim bozukluğu hastalıkları için özel daire başkanlığı kurulacak

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Kaynak: DHA


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