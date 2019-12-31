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Ankara genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)TOPRAĞA VERİLDİAnkara'nın Çubuk ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi.

31.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:43
Genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
'nın ilçesinde, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak, öldürülmüş bulunan Nazmiye Koyuncu'nun (19) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınıp, Aşağı Obruk Mahallesi'nde bulunan camiye getirildi. Genç kadın için kılınan cenaze namazına; Nazmiye Koyuncu'nun ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Recep Er, Ben doyamadım, kara topraklar doysun diyerek, gözyaşı döktü. Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
EK
Ankara genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: DHA


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