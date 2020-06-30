Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Çelik Çubuk'ta incelemelerde bulundu

Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Çubuk'ta yapılması planlanan yüzme havuzu alanında incelemelerde bulundu.

30.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:29
Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Çubuk'ta yapılması planlanan yüzme havuzu alanında incelemelerde bulundu.
Çubuk Şehir Stadı'na giden Çelik, yapılması planlanan portatif yüzme havuzu alanı hakkında Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile istişarede bulundu.
Daha sonra şehir stadını inceleyen Çelik, Demirbaş'ın tenis kortu ve basketbol alanları yapılması konusundaki taleplerini değerlendirdi.
İhalesi yapılan yarı olimpik yüzme havuzu alanını da inceleyen Çelik, "Çubuk'un futbol, judo, karate, tekvando gibi sportif alanlarda önemli potansiyeli var. Belediye Başkanımız çok emek veriyor. Yüzme havuzumuz yapıldıktan sonra inşallah judo, karate, tekvando, tenis kortu, basketbol gibi branşların da kendi salonlarını yapacağız." dedi.
Demirbaş ise yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, şehir stadının içinde bir de portatif yüzme havuzu yapılacağını söyledi.
Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Demirbaş, şunları kaydetti:
"İlçemizde tüm gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde açılan kulüplerde birçok branşta eğitim vermeye başladık. Hem kapalı spor salonu hem de Çubukabad Parkı'ndaki açık spor alanları tüm gün spor yapan çocuklarımız ile dolup taşıyor. Bu nedenle yeni spor alanlarına ihtiyacımız var. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Müdürümüzün destekleriyle ilçemize yeni spor salonları kazandıracağız. Bu anlamda emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum."
Çelik'e ziyaretinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal ve Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit da eşlik etti. Ankara Gençlik ve Spor Müdürü Çelik Çubuk’ta incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çelik, Ankara, Çubuk, Güncel, Haber
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