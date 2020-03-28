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Ankara girişinde, ateş ölçerli 'koronavirüs' tedbiri

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

28.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:58
Ankara girişinde, ateş ölçerli 'koronavirüs' tedbiri

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

Ankara Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Kentin, Gölbaşı ilçesindeki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu. Ayrıca, vatandaşlara uyarılarda bulunularak almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıldı.

'KONTROL EDİYORUZ'

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, "Ankara girişindeki tüm uygulama noktalarında araçları durdurarak, vatandaşın nerden geldiğini ve nereye gittikleri yönünde bilgiler alıyoruz. Ayrıca burada ateşlerini ölçerek risk durumlarının olup, olmadığını kontrol ediyoruz. Ateşi yüksek olan veya herhangi bir belirtisi bulunan kişileri karantinaya alınmak amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ankara girişinde, ateş ölçerli 'koronavirüs' tedbiri - Haberler

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