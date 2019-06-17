17.06.2019 12:37
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ANKARA GÖÇMENLERİ İŞ VAADİYLE DOLANDIRIP, 'İSTANBUL' DİYE ANKARA'YA BIRAKTILAR

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 12 Bangladeş, 30 Pakistan ve 33 Afgan uyruklu göçmen, İstanbul'da çalışmak için insan kaçakcılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptı. İş vaadiyle dolandırılan kaçaklar, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa plakalı 3 minibüsle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yakınlarına bırakıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yürüyen kaçaklar, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin çoğunun pasaportunun bulunmadığı ve Türkçe bilmedikleri öğrenildi. 75 göçmenin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Kaçakları, Ankara'ya bırakan minibüslerin Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulduğu öğrenildi.
Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.ANKARA GÖÇMENLERİ İŞ VAADİYLE DOLANDIRIP, 'İSTANBUL' DİYE ANKARA'YA BIRAKTILAR
Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Ankara, Güncel

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