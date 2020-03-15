ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda...
ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda bulundu.
15.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:51
ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda bulundu
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'koronavirüs tedbirleri' hakkında açıklamalarda...
Etiketler : Ramazan Şimşek, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık