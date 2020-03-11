ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği
Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliğiANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde,okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruşlarında dezenfekte işlemi yapıldı.
11.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:25
Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde,okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruşlarında dezenfekte işlemi yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı tedbirlerini arttırdı. Belediye ekipleri tarafından, başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi. Okulların koridorları, sınıfları ve tuvaletleri temizlendi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Koranavirüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Gölbaşı Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında koranavirüse karşı dezenfekte mücadelemizi veriyoruz. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu virüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız" dedi.
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde,okullar dahil tüm kamu kurum ve kuruşlarında dezenfekte işlemi yapıldı.
Gölbaşı Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı tedbirlerini arttırdı. Belediye ekipleri tarafından, başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları salgın hastalık riskine karşı dezenfekte edildi. Okulların koridorları, sınıfları ve tuvaletleri temizlendi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Koranavirüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. Gölbaşı Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında koranavirüse karşı dezenfekte mücadelemizi veriyoruz. Kamuda çalışan vatandaşlarımızın ve özellikle de okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu virüse karşı Gölbaşı Belediyesi olarak hijyen çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Gölbaşı'nda kamu kurumlarında virüs temizliği
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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