Haberler » Güncel » Ankara-hak-iş, fransa büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı - Haber

Ankara-hak-iş, fransa büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı

İŞ, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktıVIDEO YOKHAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah...

09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:02
HAK-İŞ, Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı
VIDEO YOK
HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, Fransa'daki emeklilik reformu protestoları sırasında gözünden yaralanmasını protesto etmek için 'daki Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Fransa polis şiddetine hayır' yazılı pankarta açan grup, 'Fransa şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Basına uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan attı. Grup ellerinde, 'Gazeteciler terörist değiller' yazılı döviz taşıdı. Elçilik önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Mustafa Yalçın'ın gaz fişeği ile değil, plastik bomba ile yaralandığını ve polisin uyguladığı şiddetin bir terör olduğunu söyledi.
'FRANSA'NIN UYGULADIĞI TERÖRDÜR'
Daha sonra Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Arslan, Onun gözü bizim gözümüzdür. Ona yapılan saldırılar bize yapılmış saldırılardır. Fransa'da uygulanan polis şiddeti, şiddetin ötesinde bir terör olmuştur. Fransa'nın uyguladığı bir terördür. Bu terörizme karşı mücadele edeceğiz. Polisin insanlara karşı uyguladığı insanlık dışı uygulamaları kabul etmek mümkün değildir dedi.
Arslan ve konfederasyon üyeleri daha sonra üzerinde 'Polis şiddetine hayır' yazılı siyah çelengi, elçilik önüne bıraktı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
Ankara-hak-iş, fransa büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı

Mustafa Yalçın, Mahmut Arslan, Ankara, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:17:12