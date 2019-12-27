Haberler » Güncel » Ankara Hanönü Derneğinden öğrencilere 18 bin 200 lira yardım - Haber

Ankara Hanönü Derneğinden öğrencilere 18 bin 200 lira yardım

Ankara'da faaliyet gösteren Kastamonu Hanönü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 18 bin 200 lira para yardımı yapıldı.

27.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:50 Ankara Hanönü Derneğinden öğrencilere 18 bin 200 lira yardım
'da faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 18 bin 200 lira para yardımı yapıldı.
Dernek başkanı Fahri Yazıcı, Ankara'da 2006 yılından beri faaliyet gösteren Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneğinin bu sene de öğrencileri unutmadığını belirterek, eğitime yardımlarının devam edeceğini söyledi.
Dernek genel sekreteri Engin Sözeri de Hanönü'de ikamet edip başka il ve ilçelerde okuyan ihtiyaç sahibi 14 üniversite öğrencisine 1300'er lira olmak üzere toplamda 18 bin 200 lira yatırıldığını anlattı.

Yardım alan öğrenciler için miktarın az da olsa yaralarına merhem olabileceğini dile getiren Sözeri, dernek olarak öğrencilerin derslerinde başarılar diledi.

Kastamonu, Ankara, Hanönü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09   1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü - Haber
17:08   Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu - Haber
17:08   Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haber
17:04   Karayolları ekipleri 'kar' sezonunu kurban keserek, dualarla karşıladı - Haber
17:03   Büyükşehir'den üreticilere destek - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:18:34