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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

22.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:01 Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar, fırtına nedeniyle soba, doğalgaz zehirlenmeleri ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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