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Ankara içişleri bakanlığı: hdp ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandıİÇİŞLERİ Bakanlığı, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan teröristin, HDP Ağrı Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı.

11.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:49
İçişleri Bakanlığı: HDP ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, sınırından Türkiye'ye giriş yapan teröristin, HDP Ağrı Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı. Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı" denildi.
Ankara içişleri bakanlığı: hdp ilçe başkanının götürdüğü terörist yakalandı

Halkların Demokratik Partisi, Doğubeyazıt, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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