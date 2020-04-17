Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde, Kovid-19'la mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.

17.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:57
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde, Kovid-19'la mücadele eden güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince emniyet mensupları için üretilen 1200 siperlikli maske, bugün İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a teslim edildi.
Akpınar, "Pandemi dönemi başladığı ilk günden beri biz eğitim camiası olarak şunu düşündük; gerek meslek liselerimizde gerek diğer kurumlarımızda acaba biz bu sürece nasıl katkı verebiliriz? Burada bizim yerimiz ne olur diye ekiplerimizle bir çalışma yürüttük. İlk günlerde pandemi döneminin en önemli meselesi kurumlarımızın, alanlarımızın hijyeni konusu idi. Bu anlamda Ankara'da meslek liselerimizi devreye soktuk. Dört meslek lisemizde dezenfektan malzemesi üretimine geçtik. Bu okullarımızda günlük olarak, 40 ton dezenfektan üretimi yapabiliyoruz." dedi.
Uzmanların önerisiyle de maske üretimine başladıklarını ifade eden Akpınar, şunları söyledi:
"Ankara'daki dört meslek lisemizde ve daha sonrasında Olgunlaşma Enstitümüzde, Halk Eğitim Müdürlüklerimizde maske üretime başladık. İhtiyaç olduğu zaman günlük 20 bin maske üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu ihtiyacı Ankara için çevre illere ve ilçelerimize gönderebiliyoruz. Öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerimize maske göndermeye devam ediyoruz. Bilim Sanat Merkezlerimizde hemen yüz koruyucu siperliklerin hem tasarımını hem üretimini yapma çalışmasına girdik. Ankara'daki Bilim Sanat Merkezlerimiz de kendi imkanları ile bu ürünleri üretmeye başladı. Bugün burada da 1200 adet siperliği Ankara İl Emniyet Müdürümüze polislerimizin kullanması için takdim ettik."
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz da Akpınar'a teşekkür ederek, "Düşünmüşler ve yapanların, emeği geçenlerin bileğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bu zor ve sıkıntılı günleri, hep beraber böyle dayanışma ile en kısa sürede atlatacağız. Bize bu jesti yapan öğrencilerimizi tek tek gözlerinden öpüyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerimiz geçtikten sonra kendilerini bizzat okullarında ziyaret edip teşekkür edeceğim" ifadelerini kullandı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik

Kaynak: AA

Etiketler: Akpınar, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan’daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin’e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı’ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı’dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı Haberler
Korona vakasının görülmediği ilçenin sırrı iki kelimede saklı
Haberler ›› Güncel ››Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden polise 1200 siperlik - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:37: 99 yaşında koronavirüsü yendi; Alkışlarla taburcu oldu - Haber 20:37: Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı - Haber 20:36: Adana kent merkezi ve Tufanbeyli ilçesine giriş çıkış yasaklandı - Haber 20:35: Giresun'da su kulesi kontrollü bir şekilde yıkıldı - Haber 20:34: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e... - Haber 20:08: Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde - Haber 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber 17:45: Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi - Haber 15:41: Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti - Haberler