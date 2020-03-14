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Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak

Bağdat'tan havalanan ve Ankara'ya iniş yapan uçakta bulunan 57 Türk vatandaşı, Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. Yolcular burada 14 gün gözetim altında tutulacak.

14.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:39
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Irak 'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara 'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.

Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

KARANTİNAYA KARAR VERİLDİ

Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri, işçileri sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti. İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların karantinaya alındığı hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Irak, İşte İşimiz, Güncel

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