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Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır

İsmail Demir: HGK-83 seri üretim için hazırANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hassas Güdüm Kiti (HGK-83) mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretimi için hazır olduğunu bildirdi.

22.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:31
İsmail Demir: HGK-83 seri üretim için hazır
ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hassas Güdüm Kiti (HGK-83) mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretimi için hazır olduğunu bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırdıklarını bildirerek, "Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" ifadesini kullandı.
Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır

İsmail Demir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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