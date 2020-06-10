ANKARA İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor

İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyorSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

10.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:23
İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, NEB teslimatlarının devam ettiğini söyledi. Demir, NEB'in özelliklerini ise, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme" olarak sıraladı. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA, (DHA)
ANKARA İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, Twitter, Güncel, Haber

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