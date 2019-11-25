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Ankara-İstanbul arası seyahat 4 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınmasının planlandığını açıkladı.

25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:23Ankara-İstanbul arası seyahat 4 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ile arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın, 3 aşamadan oluştuğunu belirti.

Turhan, "Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor" dedi.

Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek.


Mehmet Cahit Turhan, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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