ANKARA İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı
İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldıANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.
12.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:22
İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı
ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.
Altındağ Hamamönü Taceddin Dergahında düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, gazete satıcısı 2 çocuğun Hamamönü sokaklarında İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başladı. Ardından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreç canlandırıldı. Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.
Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılıyor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unutmamak gerekiyor" diye konuştu.
ANKARA'da, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri tiyatro ekibi, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99'uncu yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme alma sürecini canlandırdı.
Altındağ Hamamönü Taceddin Dergahında düzenlenen açık hava tiyatro etkinliğine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, gazete satıcısı 2 çocuğun Hamamönü sokaklarında İstiklal Marşı'nın yazımı ile ilgili çağrıyı yapmasıyla başladı. Ardından, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreç canlandırıldı. Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.
Vali Şahin, etkinlik sonrası tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Mehmet Akif'in burada bu mekanda anılıyor ve yad ediliyor olması ayrı bir anlam taşıyor" dedi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Gençlik Merkezlerimize üye olan bu gençler oyunu çok güzel sergilediler. Milletçe bir kez daha o günlere döndük. İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu 99 yıl öncesinde ki o günlere tekrar döndük. Mehmet Akif'i çok iyi anlamamız gerekiyor. 99 yıl önce İstiklal Marşı'nı yazdığı o ruhu ve günleri asla unutmamak gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA İstiklal Marşının yazım süreci canlandırıldı
Etiketler : Altındağ Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Altındağ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu