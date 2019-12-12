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Ankara İtfaiyesi yeni araçlarla filosunu genişletti

Ankara İtfaiyesi aldığı 6 yangın söndürme aracı ve 32 metrelik merdiven aracı ile filosunu genişletti.

12.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:24Ankara İtfaiyesi yeni araçlarla filosunu genişletti
İtfaiyesi aldığı 6 yangın söndürme aracı ve 32 metrelik merdiven aracı ile filosunu genişletti.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 25 ilçede 46 istasyon ve 790 uzman personel ile hizmet veren Ankara İtfaiyesinin, 153 olan araç sayısını 160'a yükselttiği bildirildi.
Yeni alınan araçların 3'ünün 6 tonluk 4x2, 3'ünün 10 tonluk 6x4 çok maksatlı tam otomatik yangın söndürme aracı ve bir tanesinin de 32 metrelik tam otomatik merdiven aracı olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, başkentlilere en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Güçlenen filomuzla hem yangınla mücadelede hem de kurtarma çalışmalarında daha etkin çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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