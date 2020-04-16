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ANKARA İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz

İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruzİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz.

16.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:23
İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz. Fedakarca mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dün itibarıyla koronavirüs nedeniyle Türkiye 'de 1518 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Ağıralioğlu, salgın nedeniyle zorlu bir sınav verildiğini belirtti. Ağıralioğlu, "Yaşanan bu kriz hem devletlerin güç ve kapasitelerinin hem de insanlığın ve milletlerin birlik ve beraberlik duygularının zorlu bir sınav ile karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir. Ayrıca çok yakın bir gelecekte ortaya çıkacak sosyoekonomik sonuçlar için de hazırlıklı olunması gerektiği aşikardır. Görebildiğimiz kadarıyla sosyal ve iktisadi bir tufan geliyor. Salgının neticeleri, ülkemizin kronik problemleri olan işsizliğin ve yoksulluğun artmasından, gelir dağılımının daha da bozulmasına, özel sektörün, mali dengenin ve sosyal güvenlik sisteminin olumsuz etkilenmesine kadar ciddi toplumsal sonuçlar doğuracaktır. Bu ekonomik problemleri aşabilmek için kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile birlikte; israfa, yolsuzluğa ve savurganlığa da bir nihayet verilmesi gerektiği muhakkaktır" dedi.
'SALIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Ağıralioğlu, Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Bir hakkı teslim edelim. Bugüne kadar doğru ve şeffaf bir çalışma metodu ile başarılı bir mücadele sergileyen Sağlık Bakanlığımızın bütün personelini Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın şahsında tebrik ediyoruz. Bütün menfi rakamlara ve duruma rağmen, sağlık ordumuzun topluma güven veren duruş ve gayretini görüyoruz. Fedakarca mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Aynı ciddiyetin ve kamuoyunu doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme hassasiyetinin de aynen devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA İYİ Partili Ağıralioğlu: Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti, Türkiye, Güncel
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