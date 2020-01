Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, 2022 yılında seferlere başlayacak olan Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçiş noktalarına yakın bölgelerde çok sayıda obruk tespit edildiğini ifade ederken, Çorlu 'da yaşanan tren kazasının benzerinin yaşanmaması için hayati uyarılarda bulundu.Ankara ile İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate düşerek olan YHT hattının çalışmalarına devam ediliyor. Hattın geçeceği bölgelerde araştırmalar yapan jeoloji mühendisleri, Sivrihisar'dan geçen raylara yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta obruk olduğunu gözlemledi. Hızlı tren hattı açılmadan önlem alınması gerektiğini söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, Tekirdağ Çorlu'da yaşanan elim tren kazasını hatırlattı. 8 Temmuz 2018 tarihinde doğal olaylar sebebiyle meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 300'e aşkın vatandaş da yaralanmıştı."Obruk YHT hattının bir buçuk kilometre kuzeyinde"Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Can Ayday, hızlı tren hattında çok sayıda obruk olabileceğini söyledi. Ayday, "Sivrihisar'da şu anda bizim gözle gördüğümüz ve kaydettiğimiz 8 tane obruk var. Fakat köylünün ve oradaki çiftçilerin de gizledikleri obruklar var. Onlarla beraber 20-25 belki de 30 tane obruk olduğunu söyleyebilirim. Oraya gittiğimizde trenin bu kadar yakınında olduğunu bilmiyorduk. Oradaki köylüler de söylediler ve Jeoloji Mühendisleri Odası'na müracaat ettiler. Gittik ve orada araştırmalar yaptık. Böylece bölgede gerçekten obruk olduğunu gördük. Daha sonra obrukların koordinatlarını GPS ile aldık. Gördüğümüzde bizde şaşırdık çünkü bir veya bir buçuk kilometre kuzeyinden Yüksek Hızlı Tren güzergahı geçiyor. Güzergah diyorum çünkü daha çalışmaya başlamadı. Ankara-İzmir tren yolunun Polatlı ve Emirdağ kısmı buraya karşılık geliyor. Maden Teknik Arama'nın (MTA) da obruk oluşumuna uygun, jeoloji haritasını arkasına yerleştirdiğimiz zaman bizim o bölgede gözlediğimiz litolojik birimin aynen YHT'nin geçtiği yerde de olduğunu gördük. Bir veya bir buçuk kilometre kadar yakın. En azından önlem alınması lazım belki de alındı. Alındıysa mesele yok. Alınmadıysa buradaki güzergah için en azından ciddi etüt yapılmalı. Oradan tren geçecek ve Yüksek Hızlı Tren geçerken fazla sarsıyor. Eğer obruk oluşumuna riskli bir yerden geçerse bu sarsıntıdan dolayı obruk oluşumunu hızlandırır" diye konuştu."Çorlu'da ki normal tren yoluydu buradaki daha tehlikeli"Obrukların bulunduğu bölgenin Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yaşandığı bölgeden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Ayday, "Çorlu'da yaşanan tren kazası buna benzer bir olaydan dolayıydı. Akla erecek bir görüntü değildi oradaki manzara. Eğer daha önceden bir zemin etüdü yapılıp bu güzergah dikkatli yapılmış olsaydı oradaki bu kaza olmayacaktı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı olay burada da yaşanmasın. İki olay birbirine çok benziyor ama Çorlu'da ki normal tren yoluydu buradaki ise daha tehlikeli. Çünkü YHT 250 kilometre hızla geçecek. Oradaki sarsıntı obruk oluşumunu arttırır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR