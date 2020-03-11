Ankara jandarması çalınan hayvanları Konya'da buldu
Ankara jandarması çalınan hayvanları Konya'da buldu Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölbaşı'nda bir ağıldan çalınan 20 adet küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.
11.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Ankara jandarması çalınan hayvanları Konya 'da buldu
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölbaşı'nda bir ağıldan çalınan 20 adet küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan hırsız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde Bayram Kahraman adlı vatandaşa ait ağıldan 20 adet küçükbaş hayvan çalındı. Bayram, olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, hayvanları bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay süren çalışmalar neticesinde hayvanların Konya'nın Kulu ilçesinden gelen A.Y. isimli şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Kulu'nun Tavşancalı kasabasında düzenlediği operasyonla A.Y'yi yakaladı. A.Y'nın küçükbaş hayvanları Kulu'nun Cengizhan köyündeki Ö.F. isimli kişiye sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri, yerini tespit ettiği hayvanları alarak sahibi Kahraman'a teslim etti. Şüpheli A.Y. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölbaşı'nda bir ağıldan çalınan 20 adet küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan hırsız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde Bayram Kahraman adlı vatandaşa ait ağıldan 20 adet küçükbaş hayvan çalındı. Bayram, olayı jandarma ekiplerine haber verdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli, hayvanları bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. 2 ay süren çalışmalar neticesinde hayvanların Konya'nın Kulu ilçesinden gelen A.Y. isimli şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Kulu'nun Tavşancalı kasabasında düzenlediği operasyonla A.Y'yi yakaladı. A.Y'nın küçükbaş hayvanları Kulu'nun Cengizhan köyündeki Ö.F. isimli kişiye sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri, yerini tespit ettiği hayvanları alarak sahibi Kahraman'a teslim etti. Şüpheli A.Y. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ankara jandarması çalınan hayvanları Konya'da buldu
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın