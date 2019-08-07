Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildiANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli...

07.08.2019 09:29
Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi
Ankara Kaçakçılık Şubeden kaçakçılık operasyonu: Binlerce zehirli ürün ele geçirildi
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli içerikli binlerce ürün ele geçirdi.
Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara'da çeşitli içeriklerde binlerce ürün ele geçirildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasıyla, ülkeye gümrük kontrolü yapılmadan ve insan sağlığına zararlı Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçırılarak geçirilen ürünler ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri bu ürünlerin piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından vatandaşı zehirleyecek zanlılara operasyon düzenlendi. Başkentin Kahramankazan ilçesinde Sercem O. ile Ahmet A. isimli kişilere ait 2 ayrı depoya operasyon gerçekleştirildi. Depolarda yapılan aramalarda: 13 bin 176 adet uyku hapı, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 cinsel içerikli hap, 35 bin adet cinsel içerikli jel ve 162 bin 466 adet çeşitli içerikli ürün ele geçirildi. Haklarında yasal işlem başlatılan Sercem O., Ahmet A. ve Yaşar E. isimli zanlılar Ankara Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:33   Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
10:30   Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı
10:27   Evsiz kadının hazin sonu: Hastanenin kullanılmayan yemekhanesinde ölü bulundu
10:23   Adana'da kaçak sigara operasyonu
10:18   Polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı
10:16   Adana'da sahte para operasyonu
10:11   Turistlerin dehşeti yaşadığı kazanın sürücüsü gözaltına alındı