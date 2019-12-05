Haberler » Güncel » Ankara kadem'den 'dünya kadın hakları günü' mesajı - Haber

Ankara kadem'den 'dünya kadın hakları günü' mesajı

KADEM'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajıKADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın kadınların haklarının teslim edilmesini istediklerini bildirdi.

05.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:35
KADEM'den 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı
KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın kadınların haklarının teslim edilmesini istediklerini bildirdi.
KADEM'in Twitter hesabından, '5 Dünya Kadın Hakları Günü' nedeniyle yayımlanan mesajda, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yıl dönümünde; kadınları, bugün olduğu gibi gelecekte de inanç, düşünce, hayat tarzı veya giyim tercihine göre ayırmaksızın haklarının teslim edilmesini diliyoruz" denildi.
Paylaşımda yer alanda görüntüde ise, Gül Esin'in 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı, Sadiye Ardahan'ın 1930 yılında Türkiye'nin ilk kadın belde belediye başkanı, Müfide İlhan'ın 1950 yılında Türkiye'nin ilk kadın İl Belediye Başkanı ve Hatı Çırpan'ın 1935 yılında ilk kadın milletvekili olduğu hatırlatılıp, fotoğraflarına yer verildi. Görüntü, 'Kadın varsa demokrasi var, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun' sözleri ile sona erdi.
Ankara kadem'den 'dünya kadın hakları günü' mesajı

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:46 ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook: "İran, son gösterilerde binden fazla göstericiyi öldürmüş... - Haber
20:42 Otomobille cip köprüde çarpıştı: 4 yaralı - Haber
20:42 Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil yandı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:36 Kurtulmuş: "Beklentimiz NATO'nun teröre karşı Türkiye'ye destek olması" - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
19:22 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek - Haber
5.12.2019 20:48:05