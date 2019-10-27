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Ankara kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu

Kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturduTürkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu.

27.10.2019 10:06
Kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kadın Muhtarlar Derneği iş birliğinde, 'Başkentte Bir Dikili Ağacın Olsun' projesi kapsamında bir araya gelen 200 kadın muhtar, Atatürk Orman Çifliği'ne ait araziyi ağaçlandırdı. Kadınlara, köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ile seçilme hakkı verilmesinin 86'nc yıl dönümünde Başkent'te buluşan muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu.
Ağaç dikme etkinliğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berkay Gökçınar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da yer aldı. Şarkıcı Lara'nın konser verdiği etkinlikte, yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Başkent'te ilk defa böyle bir buluşmanın gerçekleştiğini belirterek, "Ülkemizde herkesin birbirini sevmesi ve tanıması oldukça önemlidir. İklim konusunda dünyanın verdiği mücadeleleri biliyorsunuz. Biz de burada Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkan Mansur Yavaş'ın talimatları ile bu etkinliği düzenledik. 200 kadın muhtarımız da teşrif ettiler. İnşallah bundan sonra tüm ülkede birlik ve beraberlik içerisinde buna benzer çalışmalarımız ve etkinliklerimiz hep beraber devam edecektir" dedi.
Ankara kadın muhtarlar, 200 fidanı toprakla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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