ANKARA Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı

Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
ANKARA'da, kaldırımlara kadın isimleri ve cinsel içerikli ifadeler ile telefon numarası bulunan kartvizit atan şüpheli, Güven Timi ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya
ilçesinde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen şüpheli, kentin işlek yerlerinden Talat Paşa
Bulvarı'nda yerlere cinsel içerikli ifadeler ve kadın isimleri, telefon numarası yer alan kartvizitler bırakırken, devriye gezen Güven Timleri
'nin dikkatini çekti. Bir süre şüpheliyi takip eden ekipler, yerlere kartvizit bırakan şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli, Cemal Gürsel
Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Yeni Ankara
Caddesi'ndeki bir iş yerine saklanırken gözaltına alındı. Şüpheli, Ahlak Büro Amirliği
ekiplerine teslim edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaldırıma atılan kartvizitler toplanırken, soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHAÇankaya
, Ankara
, Güncel