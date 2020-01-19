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Ankara Kalesi ışıklandırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm noktalardan akşam saatlerinde de görülebilmesi ve şehrin silüetini süslemesi amacıyla Ankara Kalesi'ni ışıklandıracak.

19.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:24Ankara Kalesi ışıklandırılacak
Büyükşehir Belediyesi, tüm noktalardan akşam saatlerinde de görülebilmesi ve şehrin silüetini süslemesi amacıyla Ankara Kalesi'ni ışıklandıracak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tanıtımı ve turizme katkı amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında Kale'nin iç ve dış surlarında renkli ışıklandırma, korkuluk ve çevre düzenlemesi yapılacak.
Kullanılacak sistemle, başkent Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan kale, özel günlerde tarihi dokusuna zarar verilmeyecek şekilde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi renklerde aydınlatılacak.
Ayrıca kentte büyükelçiliği bulunan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de kalenin dış duvarlarına bu ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Kale, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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19.01.2020 15:08:23