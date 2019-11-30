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Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı

Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen genç kız ağır yaralandı.

30.11.2019 04:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 04:39Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı
Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı sularında Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Ankara Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan Berfin K. (15), bulunduğu yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

erleri, surların aşağısındaki kayalıklar üzerinde yaralı şekilde bulunan Berfin K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Berfin K, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Berfin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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