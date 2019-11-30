Haberler » Güncel » Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı - Haber

Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı

Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen genç kız ağır yaralandı.

30.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:55Ankara Kalesi'nden düşen genç kız ağır yaralandı
Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen genç kız ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı sularında Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Ankara Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan Berfin K. (15), bulunduğu yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
erleri, surların aşağısındaki kayalıklar üzerinde yaralı şekilde bulunan Berfin K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Berfin K, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Berfin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
(Musa Erdoğan - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:38 Spor milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor - 1
09:38 Milyonluk safkanlar, binlerce kişiye istihdam sağlıyor
09:38 Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu
09:38 Kara yollarında durum
09:33 (Özel) Sığırcık kuşları gökyüzünü adeta bulut gibi kapladı
09:00 Yalova Üniversitesi Rektörü'nün fevri çıkışı sosyal medyada tepki çekti! "Suat Cebeci istifa"
08:51 Meteoroloji uyardı: 3 ilde kar var
08:39 İBB Başkanı'nın engelliler merkezi yapmak istediği İSKİ'ye ait arazi, Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edildi
08:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e itiraz: Merkezi sınav yerine yetenek sınavı uygulanmalı
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:23 MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ile olay oldu
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
30.11.2019 09:39:58