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Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı

ANKARA Kalesi'nde, surlardan düşen Berfin K.(15), ağır yaralandı.

30.11.2019 02:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 02:57Ankara Kalesi'nden düşen kız çocuğu ağır yaralandı

ANKARA Kalesi'nde, surlardan düşen Berfin K.(15), ağır yaralandı. Polis ekipleri kız çocuğunun Kale'den nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Kalesi'nde yaşandı. Berfin K., Kale'nin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Berfin K.'nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, Kale'den nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Ankara, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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