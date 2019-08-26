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Ankara Kalkınma Ajansı "dış ticaret eğitimi" verecek

Ankara Kalkınma Ajansınca, başkentin ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "dış ticaret eğitimi" düzenlenecek.

26.08.2019 11:02 Ankara Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansınca, başkentin ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "dış ticaret eğitimi" düzenlenecek.
Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, eğitim programı kapsamında, ihracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri konularında uygulamalı bilgiler sunulacak.
Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda başkentin ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi için düzenlenecek eğitime, işletme sahipleri, idarecileri ve girişimcilerle dış ticaret alanında iş kurmak isteyen kişilerin katılması hedefleniyor.
Eğitimler 18 saatte teorik ve uygulamalı olarak verilecek. Başvurular 10 Eylül'e kadar ajansın internet sitesinden yapılabilecek.

İhracat, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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