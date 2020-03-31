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Ankara Kalkınma Ajansından Covid-19 ile mücadelede 15 milyon TL'lik dayanıklılık programı

Ankara Kalkınma Ajansı, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 15 milyon TL'lik bütçeye sahip "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlattı.

31.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:14
Ankara Kalkınma Ajansından Covid-19 ile mücadelede 15 milyon TL'lik dayanıklılık programı
Ankara Kalkınma Ajansı, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 15 milyon TL'lik bütçeye sahip "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlattı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın ve Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine katkı vermek amacıyla toplam bütçesi 15 milyon TL olan "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlatıldığını duyurdu. Program ile salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, program ile Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceği vurgulanarak, öncelikler arasında virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesinin olduğu kaydedildi. Programa kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar), üniversiteler, enstitüler, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi şirketleri ve işletmeler başvuru yapabilecek.

Programda asgari destek tutarı 200 bin TL, azami tutar ise 1 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için destek oranı yüzde 25-100, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25-75 olarak açıklandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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