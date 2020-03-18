Ankara Kalkınma Ajansından Kalecik'e destek
Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesinde imzalar atıldı.
18.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:45
Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesinde imzalar atıldı.
"Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan tarafından bir sözleşme imzalandı. Kalecik Belediyesinin başvuru sahibi olduğu projede Kalecik Hanımeli Kadın Kooperatifi iştirakçi olarak yer alıyor. Proje ile Kalecikli dezavantajlı kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya gelecek. Kalecik'e özgü yerel ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştirecek kadın kooperatifinin ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olması amaçlanıyor. Bölgede üretilen yerel ürünler arasında yer alan Kalecik karası üzümü, kayısı, ayva, elma, dut, domates, patlıcan, biber, mantar, bamya gibi ürünler öne çıkıyor. Kalecikli kadınlar, yeşil enerji kullanılarak doğal yöntemlerle elde edilen ve tarımsal ürüne dönüştürülen ürünlerin satış ve pazarlanması aşamasında da yer alacak. Proje, kadınların istihdamının sağlanması, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yerele özgü ürünlerin üretimini teşvik etmesi ile ekosisteme bütüncül katkı sağlamayı hedefliyor. Ankara Kalkınma Ajansının destekleri ile hayata geçecek projenin diğer ilçelere örnek olması bekleniyor. - ANKARA
"Kırsal Kalkınma İçin Üreten Kadınlar" projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan tarafından bir sözleşme imzalandı. Kalecik Belediyesinin başvuru sahibi olduğu projede Kalecik Hanımeli Kadın Kooperatifi iştirakçi olarak yer alıyor. Proje ile Kalecikli dezavantajlı kadınlar kooperatif çatısı altında bir araya gelecek. Kalecik'e özgü yerel ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştirecek kadın kooperatifinin ilçenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olması amaçlanıyor. Bölgede üretilen yerel ürünler arasında yer alan Kalecik karası üzümü, kayısı, ayva, elma, dut, domates, patlıcan, biber, mantar, bamya gibi ürünler öne çıkıyor. Kalecikli kadınlar, yeşil enerji kullanılarak doğal yöntemlerle elde edilen ve tarımsal ürüne dönüştürülen ürünlerin satış ve pazarlanması aşamasında da yer alacak. Proje, kadınların istihdamının sağlanması, sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve yerele özgü ürünlerin üretimini teşvik etmesi ile ekosisteme bütüncül katkı sağlamayı hedefliyor. Ankara Kalkınma Ajansının destekleri ile hayata geçecek projenin diğer ilçelere örnek olması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Duhan Kalkan, Kalecik, Ankara, Ekonomi
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