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ANKARA Kampanyaya özel, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısı

Kampanyaya özel, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısıİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı.

13.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Kampanyaya özel, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısı
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için özel olarak hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak 'Biz' anlayışıyla hareket ediyoruz, 'BizBizeYeterizTürkiyem' diyoruz" ifadelerini kullandı. Altun paylaşımında, söz müzik ve aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait olan ve sanatçı Kutsi tarafından seslendirilen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' şarkısının video klibini de paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle: Farklı farklı düşünsek de bu vatan bizim, biz biriz,
Bugün birlik olma günü biz bize yeteriz,
Acı, keder ya da sevinç her durumda kalp kalbe,
Kenetlendik milletçe yok başka Türkiye,
Rengimiz fark etmiyor, canlarımız gidiyor,
Her zorluğun üstesinden geliriz biz Türkiyem,
Bugün bize el ele birlik olmak düşüyor,
Haydi şimdi biz bize yeteriz Türkiyem ANKARA Kampanyaya özel, ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ şarkısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fahrettin Altun, Twitter, Güncel
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