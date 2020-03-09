ANKARA Kamu Başdenetçisi Malkoç AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir-2
ANKARA Kamu Başdenetçisi Malkoç AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir-2.
09.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:55
ANKARA Kamu Başdenetçisi Malkoç AB ülkelerinin Yunanistan 'ın suçuna ortak olmamaları gerekir-2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Kamu Başdenetçisi Malkoç AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir-2
Etiketler : Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel
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