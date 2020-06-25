ANKARA Kanyonda mahsur kalan gebe inek 'Yaylagül'ü itfaiyeciler kurtardı

Kanyonda mahsur kalan gebe inek 'Yaylagül'ü itfaiyeciler kurtardıANKARA'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Memlik Mahallesi'ndeki kanyonda mahsur kalan, 'Yaylagül' isimli gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

25.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:52
Kanyonda mahsur kalan gebe inek 'Yaylagül'ü itfaiyeciler kurtardı
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Memlik Mahallesi'ndeki kanyonda mahsur kalan, 'Yaylagül' isimli gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'de yaşayan Tuncay Şafak, itfaiyeyi arayarak 'Yaylagül' isimli gebe ineğin kayalık bölgedeki kanyona düşüp, mahsur kaldığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 8 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 'yüksek açı' kurtarma yöntemi ile 2 saatlik çalışma sonucu kanyona düşen gebe ineği kurtardı. 'Yaylagül', sahibine teslim edildi.
İtfaiye 3'üncü Bölge Amiri Murat Kılıç, "Gelen ihbar sonucu Memlik Mahallesi'nde sarp kayalıklar üzerinde bir hayvanın mahsur kaldığı ihbarı sonucu olay yerine geldik. Yaptığımız çalışmalar sonucu ineği sarp kayalıklar arasından kurtardık" dedi.
İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Tuncay Şafak ise "İneğimin kaybolması sonrası yetkili kişileri aradım. Çok kısa bir süre içinde bütün yetkililer buraya geldi. 2 saati aşan operasyon sonucu ineğimi kurtaran Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden ve emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ:
-Gebe ineğin görüntüsü
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar
-Açıklamalar
Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) -
ANKARA Kanyonda mahsur kalan gebe inek ’Yaylagül’ü itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenimahalle, İtfaiye, Güncel, Haber

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