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ANKARA Kapıkule'de, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

Kapıkule'de, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerice, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yaptığı aramada, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi.

28.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:18
Kapıkule'de, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerice, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yaptığı aramada, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye girmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı TIR, risk analizine tabi tutuldu. Analiz sonucu riskli bulunarak x-ray tarama sistemine yönlendirilen TIR'da şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. TIR'da yapılan aramada, dorse halatlarının kesildiği bu durumun gizlenmesi için kesilen uçların eritilerek tekrar tutturulduğu saptandı. Dorse kapaklarının açılmasının ardından araçta yasal yükün üzerine yerleştirilmiş çok sayıda karton kolinin bulunduğu tespit edildi. Koliler içerisinde kaçak sigara üretiminde kullanılan 3 milyon 270 bin makaron bulunduğu belirlendi. 327 koli içerisinde ele geçirilen makaronların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin olduğu, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
ANKARA Kapıkule’de, 3 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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