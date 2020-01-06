Haberler » Güncel » Ankara kar altında - Haber

Ankara kar altında

Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

06.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:41 Ankara kar altında

'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından görüntü

-Yolda kalan araçlar

-Kaza yapan araç sürücüsü ile röp

-Kar küreme ve tuzlama çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21   Köy muhtarının 2 evi yandı - Haber
13:21   Bakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizde barış ve istikrara ciddi risk - Haber
13:18   Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu - Haber
13:16   Buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
13:16   Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:30:10