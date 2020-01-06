Haberler » Güncel » Ankara kar altında - Haber

Ankara kar altında

Ankara kar altındaAnkara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

06.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:26
kar altında
Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçlar iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.
Ankara kar altında

Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara kar altında


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı - Haber
15:02   Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Haber
15:01   120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Haber
15:01   Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Haber
14:57   Gümüşhane'de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:05:42